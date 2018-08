Tesla otsib Muski kõrvale teist juhti?

Tesla otsib praegu teist juhti, et Elon Muskilt koormust vähemaks võtta, kirjutas New York Times neljapäeva õhtul.

Ettevõtte juhtkond on proovinud leida tootmisdirektorit (chief operating officer) või teist tegevjuhti, kes võtaks üle osa Muski igapäevastest ülesannetest. Leht kirjutab, et otsimine muutus intensiivsemaks pärast seda, kui Musk hakkas rääkima Tesla börsilt äraviimisest.

Tesla pole kommentaare veel jaganud. New York Timesile teatas Tesla juhtkond, et ajakirjanduses on palju valesid kuulujutte selle kohta, mida ettevõtte juhtkonna siseselt arutatakse. „Me tahame rõhutada, et Musk keskendub Teslale kogu südamega,“ teatas juhtkond.

Eelmisel nädalal kirjutas Musk Twitteris, et kaalub Tesla börsilt äraviimist. Kuigi oli palju spekulatsioone, et tegemist oli naljaga, siis nüüd on kindel, et nii see ei ole. Ettevõte teeb koostööd Goldman Sachsi ja mitmete tuntud firmadega, mis pakuvad elektriautode tootjale vastavasisulist nõustamist.