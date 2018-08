Dow Jones on korrektsioonist väljumas

Dow Jonesi indeks on täna jõudmas esmakordselt kuue kuu jooksul korrektsioonist välja, vahendab MarketWatch.

Suurematest ettevõtetest koosnev indeks pole veel 23. märtsil saavutatud põhjast 10 protsenti kallinenud, aga kui indeks sulgub täna 25 886 punktil, siis on korrektsioon läbi. Dow jõudis korrektsiooni 8. veebruaril, mil indeks kukkus tipust 10 protsenti.

Dow Jones on täna kallinenud 0,4 protsenti, 25 763 punktini. See tähendab, et tähtsast verstapostist on puudu 110 punkti. Nii S&P 500 kui ka Nasdaqi indeksid on korrektsioonist juba välja tulnud.

Kusjuures Dow praegune korrektsioon on kestnud juba 133 päeva, mis on ligi 60 aasta pikim. Enne seda pärineb rekord 1961. aastast, mil Dow oli korrektsioonis 223 kauplemispäeva.