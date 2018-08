Luksusmajade tootja Toll Brothersi aktsia kerkib

USA luksusmajade tootja Toll Brothers, mille aktsia oli käesoleval aastal langenud eelmisel nädala lõpuks 28%, kerkib täna peale heade kvartalitulemuste esitamist 11%, vahendab Reuters.

Nii kvartali müügikäive kui ka kasum oli analüütikute keskmisest ootusest parem. Investoritele meeldib ka asjaolu, et Toll Brothersile tehtud uued tellimused on aastaga kerkinud lausa 7,1% ning keskmine maja hind on kerkinud 7,6%.

Toll Brothersi head kvartalitulemused näitavad USA elamuehituse tugevust, seda hoolimata ehituskulude kasvust, tööjõupuudusest ning tõusvatest intressimääradest. Elamuehituse nõudlusele aitab kaasa tugev majanduskasv ning madal töötusemäär.

Toll teatas, et ootab nüüd 2018. majandusaasta käibeks 6,76 – 7,22 miljardit dollarit, võrreldes varasema ootusega 6,64 – 7,31 miljardit dollarit. Toll ootab sellist käivet teha, müües 8100 – 8400 maja. Varem oli müüdavate majade prognoos 8000 – 8500.

Tolli kvartali puhaskasum kasvas aastaga 30% 193,3 miljoni dollari peale ehk 1,26 dollarile aktsia kohta, samal ajal kui müügikäive kasvas 27,3% 1,91 miljardini. Analüütikud olid keskmiselt oodanud aktsiapõhiseks kasumiks 1,03 dollarit ning seda 1,81 miljardi dollari juures

Kaks tundi pärast börsi avanemist on Toll Brothersi aktsia 11% plussis, kaubeldes 38,54 dollari peal.