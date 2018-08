Vopak vaeb Muuga terminali müüki

Hollandi nafta- ja keemiaettevõte Vopak teatas möödunud reedel, et võib hea hinna korral müüa neli naftaterminali, millest üks asub Tallinnas Muugal.

Vopak teatas, et järgneva 6–12 kuu jooksul peaks selguma, kas Algeciras, Amsterdamis, Hamburgis ja Tallinnas tegutsevate terminalide eest suudetakse hea hind välja kaubelda. „Ma arvan, et praegu on hea hetk strateegia ülevaatamiseks,“ ütles ettevõtte finantsjuht Gerard Paulides CNBC-le antud intervjuus. „Kui me head hinda ei saa, siis ei müü.“

Vopaki maksueelne kasum ehk EBITDA kukkus teises kvartalis aastases võrdluses 5%, 180,7 miljonile eurole. Terminalide täituvus langes samal ajal aastases võrdluses 5% jagu, 85%ni.

Reutersi analüütikud olid oodanud EBITDA kahanemist 2% juurde, samuti prognoosisid nad, et terminalide täitumus on parem, jäädes 87% juurde.