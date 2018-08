Börs: aktsiaturud tõusevad kaubandussuhete paranemise toel

USA aktsiaturud tegid uue tipptaseme, kui USA ja Mehhiko jõudsid uue vabakaubanduskokkuleppeni, mis vähendas turgude hirmu president Trumpi poolt algatatud kaubandussõja mõju osas.

USA laiapõhjaline börsiindeks S&P 500 tõusis täna 0,77%, jõudes uuele tipptasemele 2896,74 punkti. Tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkis 0,91% 8017,90 punktini.

Mehhiko ja USA jõudsid täna kokkuleppele uue vabakaubanduslepingu sõlmimise osas, mis asendab varasemat Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingut (nn NAFTA). Nüüd ootab USA valitsus, et vastavale kokkuleppele jõutakse käesoleva nädala reedeks ka Kanadaga. Uue Põhja-Ameerika kaubandusleppe läbirääkimised on kestnud üle aasta ning see on survestanud Mehhiko peeso ja Kanada dollari hinda USA dollari suhtes. Kui vahepeal oli Mehhiko peeso aastaga langenud dollari vastu 15%, siis enne tänast oli Mehhiko peeso aastane langus USA dollari suhtes olnud 5,3%. Kanada dollar on aastaga langenud USA dollari suhtes 4,2%.

Uus kokkulepe, mis suures osas mõjutab autotööstust, aitas tõsta täna USA autotootjate aktsiaid, kui General Motorsi aktsia tõusis4,8%, Fordi aktsia 3,2% ning Fiat Chrysleri aktsia samuti 4,8%. Uue riikidevahelise kaubanduskokkuleppe toel tõusid ka autoosade tootjate aktsiad, kui Goodyear Tire & Rubber’i aktsia tõusis 3,4%, BorgWarner aktsia samuti 3,4% ning Kanada autoosade tootja Magna Internationali aktsia 4,8%.

USA börsil kauplev Mehhiko aktsiate indeksfond (sümbol EWW) tõusis täna 2% 52,22 dollarini.

Maailma suurima börsifirma Apple’i aktsia kerkis täna 0,8% 217,86 dollarini, tehes kõrgeima päeva lõpu hinnataseme. Bloombergi uudisteagentuur kirjutas täna anonüümseks jääda soovivatele Apple’i töötajatele viidates, et Apple plaanib septembris avalikustada kolm uut iPhone’i mudelit, mis põhiomadustelt jäävad eelmise iPhone X-iga sarnaseks, kuid valikusse tuleb ka uus odavama hinnaklassiga telefon.

Eile uue graafikakaardi turule toomisest teavitanud AMD aktsia kerkis täna päeva lõpuks 5,3%, olles vahepeal päeva sees ka üle 10% plussis.

Tesla aktsia langes täna 1,1% 319,27 dollarini peale seda, kui teatas, et loobub ideest firma börsilt ära viia.