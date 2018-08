USA ja Mehhiko jõudsid uuele kaubanduskokkuleppele

Täna jõudsid USA ja Mehhiko uuele kaubanduskokkuleppele, mis asendab Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingut (NAFTA) ning läbirääkimised Kanadaga soovitakse lõpule viia juba reedeks, vahendab Reuters USA valitsuse kaubandusvaldkonna tippametniku sõnu.

„Me kutsume nüüd kanadalasi lepingu läbirääkimistele ning loodame, et jõuame ka nendega õiglase ja eduka lõpptulemuseni,“ ütles valitsusametnik Reutersile.

„Kanadaga on ikka veel problemaatilisi teemasid üleval, kuid ma arvan, et need võiks lahendada väga kiiresti,“ lausus ametnik.

USA president Donald Trump ja Mehhiko president Enrique Pena Nieto ütlesid, et läbirääkimised Kanadaga algavad kohe ning president Trump ähvardas Kanadat tollitariifiga Kanadas tehtud autodele, juhul kui kolmepoolset kokkulepet ei saavutata.

USA ja Mehhiko kokkulepe nõuab, et 75% autode koostisest tehakse lepinguriikides ehk siis USA-s ja Mehhikos, mis on tõus varasema 62,5% nõude pealt ning et 40-45% autode koostisest tehakse töötajate poolt, kes saavad vähemalt 16 dollarit tunnis.

General Motorsit, Fordi ja Fiat Chrysler Automobiles’it esindava Ameerika Autonduse Poliitikanõukogu president Matt Blunt ütles, et nad on uue kokkuleppe osas optimistlikud, kuigi nad veel vaatavad kokkuleppe detaile üle.

NAFTA kaubandusleppe partnerriigid pidasid läbirääkimisi üle aasta ning korduvad ähvardused Trumpi poolt, et ta võib 1994. aastal sõlmitud lepingust väljuda on finantsturgudele survet avaldanud, kui nii Mehhiko peeso kui ka Kanada dollar on USA dollari vastu langenud.

General Motorsi aktsia on tõusnud täna 5,1% 37,77 dollarini, Fordi aktsia 3,2% 9,99 dollarini ning Fiat Chrysleri aktsia 4,4% 17,56 dollarini.

Mehhiko aktsiate indeksfond iShares MSCI Mexico Capped ETF (EWW) on täna tõusnud 2% 52,23 dollarini.