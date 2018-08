USA-Mehhiko lepe pani autotootjate aktsiad tõusma

USA suuremate autotootjate aktsiad tõusid eile tublisti, sest Mehhiko ja USA jõudsid esialgse kaubandusleppeni, mis lõpetas kuid kestnud ebakindluse, vahendab FoxBusiness.

Üks osa leppest on, et 75 protsenti autoosadest tuleb toota NAFTA regioonis. Praegu on kokku lepitud 62,5 protsenti, teatas USA valitsusametnik. Kahepoolses leppes oli kirjas, et suurem osa tuleb toota Mehhikos ja USAs.

See tingimus tähendab, et osa Hiinas toimuvast autotootmisest võidakse tuua Mehhikosse, teatas anonüümseks jäänud Valge Maja ametnik Reutersile.

Trumpi administratsioon ütles, et 40-45 protsenti autoosadest tuleb toota töötajatel, kelle tunnitasu on vähemalt 16 dollarit. See tähendaks, et osa Mehhikos toimuvast tootmisest tuleb tagasi USAsse ning Mehhiko palgad tõusevad.

General Motorsi aktsia tõusis eile 4,8 protsenti, 36,69 dollarini. Ford Motor lisas 3,2 protsenti ja aktsia maksab 9,99 dollarit. Fiat Chrysleri aktsia kallines 4,8 protsenti, 17,63 dollarini. Toyota ja Honda lisasid kumbki 3 ja 2,5 protsenti.