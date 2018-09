Börs: aktsiaturud kukkusid kolmandat päeva järjest

New Yorgi börs.

USA aktsiaturud kukkusid viimase kahe nädala madalaima tasemeni, sest tehnoloogiafirmad odavnesid, arenevad turud kukuvad ja kaubanduspinged on jätkuvalt teemas, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks langes 0,4 protsenti, 2878 punktini. Nasdaq Composite kukkus 0,9 protsenti, 7932 punktini. Dow Jones suutis päeva lõpetada 0,1protsendilise tõusuga ning indeks kaupleb 26 041 punktil.

Nii S&P 500 kui ka Nasdaq langesid juba kolmandat päeva järjest. Kehvemini läks tehnoloogia- ja energiasektoritel – kumbki kaotas vastavalt 0,7 ja 1,6 protsenti.

Argentinat ja Türgit tabanud valuutakriis hoiab globaalseid aktsiaturge tagasi, sest kardetakse, et mõju võib levida ka teistesse arenevatesse riikidesse. Lisaks sellele teatas USA president Donald Trump, et ta on valmis NAFTA kokkuleppega edasi minema ka ilma Kanadata.

Täna ilmusid ka tööturunumbrid, millest selgus, et töötu abiraha taotlejate arv langes USAs 50 aasta madalaima tasemeni.

WTI toornafta odavnes täna 1,1 protsenti ja Brent kaotas 0,7 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 67,77 ja 76,5 dollarit. Kulla hind tõusis 0,5 protsenti, 1200 dollarini untsist.