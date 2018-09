Börs: pärast kehva algust lõpetasid turud plussisis

Hoolimata kauplemispäeva alguse langusest, suutis USA aktsiaturg USA-Hiina kaubanduspinged maha raputada ning aktsiate tõusu ei peatanud ka orkaan Florence’i peatne saabumine USA idarannikule.

USA S&P 500 indeks suutis peale neljapäevast langusperioodi tõusta teist päeva järjest, kui indeks kerkis täna 0,37% 2887,91 punktini. Aksiate tõusu vedasid tehnoloogiaaktsiad ning naftafirmade aktsiad. WTI toornafta tõusis päeva lõpuks 2,8% 69,43 dollarini. Kuigi eelmise aastaga võrreldes on nafta hind oluliselt tõusnud (+37%), siis alates käesoleva aasta aprilli keskelt on WTI nafta kaubelnud suhteliselt stabiilselt 64—71 dollari vahemikus, kusjuures USA-s pole siiani ületatud 21. mail saavutatud 71,15 dollari taset.

Homse Apple’i ürituse valguses tõusis Apple’i aktsia hind 2,5% 223,85 dollarini. Seejuures oli enne tänast Apple’i aktsia neli päeva järjest langenud. Microsofti aktsia tõusis 1,7% 111,24 dollarini.

Naftahinna tõusu toel kerkis Exxon Mobili aktsia 1,4% 82,86 dollarini.

Kui Inteli aktsial läheb viimasel ajal kehvasti, siis tähelepanuväärne on olnud konkurendi AMD aktsia tõus – täna kerkis AMD uuele 52 nädala tipule, ületades esmakordselt viimase 12 aasta jooksul 30 dollari piiri, kui aktsia sulges 30,1 dollari peal. Rosenblatti analüüsimaja tõstis AMD hinnasihi 30 dollari pealt 40 dollari peale, viidates oodatust kiiremale 7 nanomeetriste GPU-de (graafikakaardid) tootmisega alustamisele. Konkurendi Inteli aktsia langes täna ligi 3% 44,93 dollarile.

Mängutootja Activision Blizzardi aktsia kerkis täna 7,1% 79,50 dollarile, kui firma tuli esmaspäeval välja Call of Duty: Black Ops 4 beetaversiooniga PlayStation 4 jaoks. Aktsia on lähedal oma kõigi aegade tipule, mis on 81,64 dollarit.