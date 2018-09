Mida oodata Apple’i ürituselt?

Ainult tellijale

Äripäev 09. september 2018, 19:03

Ainult tellijale

Apple peaks tuleval kolmapäeval maailmale tutvustama uue kuue saanud seadmeid.

Portaal CNBC kirjutab, et Apple’i tooteid tutvustava sündmuse keskmes on kindlasti iPhone. Kui on teada, et maailm saab nägema kolme uut õunatelefoni, ja üldjuhul ollakse enam-vähem veendunud ka nende tehnilistes omadustes, siis hind on uute iPhone’ide puhul endiselt küsimärk.

Apple peaks välja tulema iPhone’idega, millel on vastavalt 5,8 ja 6,5 tolli suurune OLED ekraan. Odavama hinnaklassi õunatelefonil peaks olema 6,1tolline LCD ekraan. Telefonidel peaks olema L-kujuline aku, mis tähendab, et see peaks kauem kestma. Märkimisväärne on ka, et telefoni suurema versiooni puhul võetakse kasutusele sõna Max, mitte Plus.

Kõigel kolmel telefonil peaks olema ka näotuvastus.

iPad Pro

Ilmselt avaldab Apple ka iPadi uue versiooni, tulles välja 12,9tollise ja 11tollise mudeliga. Seade peaks töötama iOS 12 operatsioonisüsteemiga, mis tähendab, et iPad Prodel võib ära kaduda kodunupp.

Üldiselt arvatakse, et Apple teeb oma tahvelarvutid võimsamaks.

Erinevalt iPhone’ist pole väga palju juttu olnud, missugused uued iPadid olema saavad, mistõttu on omajagu ruumi ka üllatusteks.

Mac ja Macbook

Bloomberg kirjutas möödunud kuul, et Apple võib välja tulla uute sülearvutitega millalgi sügisel. Arvatakse, et just kolmapäevane sündmus võiks olla sobilik aeg.

Võimalik, et Apple tuleb välja uue Macbook Airiga, mida pole juba aastaid uuendatud.

Samuti on arvatud, et Apple võib välja tulla uue Mac Miniga, arvutiga, millel pole ekraani.

Apple Watch 4

Apple peaks välja tulema ka kahe uue versiooniga nutikelladest, millel peaks nüüd olema suurem ja parem ekraan. Kui sageli on räägitud ka sellest, et Apple tahaks oma nutikelladele lisada tervise monitoorimise võimalusi, võib see just nüüd uute nutikellade puhul juhtudagi.

AirPower laadimisalus

Möödunud aastal teatas Apple mitmest tootest, mida pole siiamaani aga huvilistele näidanud. Üks neist on AirPower laadimisalus, millel saab laadida nii iPhone’i, Apple Watchi kui ka AirPodsi kõrvaklappe. Võimalik, et Apple tuleb ka selle tootega välja.