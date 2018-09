USA suurpank on Amazoni osas jätkuvalt positiivne

USA suurpanga Wells Fargo analüütik tõstis Amazoni aktsia hinnasihti, öeldes, et Amazonist peaks nende hinnangul saama käesoleval aastal USA suurim rõivaste jaemüüja, vahendab MarketWatchi portaal.

Wells Fargo tõstis Amazoni aktsia hinnasihi 2110 dollari pealt 2300 dollari peale. Wells Fargo analüütik märkis, et Euromonitori andmetele tuginedes oli Amazon 2017. aastal Walmarti järel suuruselt teine rõivaste jaemüüja, kuid käesoleva aasta teises kvartalis tõi Amazon tervelt ühe kolmandiku tervest rõivaste jaemüügi kasvust USA-s. Amazon võtab juurde uusi kliente ning klientide veebis viibimise aega, nii et eelmisel aastal müüdi Amazoni platvormidel Well Fargo kohaselt ligi 25 miljardi dollari eest kaupa.

„Kui 2012. aastal toimus vaid 1,4% rõivaste ja jalanõude müügist Amazoni platvormidel, siis eelmisel aastal jõudis see näitaja 7,2% peale ning 2018. aastal on see tõenäoliselt 8,5%-9,0% vahemikus,“ kirjutas Wells Fargo analüütikute meeskonna juht Ike Boruchow.

Amazoni aktsia on viimase aastaga tõusnud 101%, edestades sellega SPDR-i jaekaubandusfirmade indeksfondi 29% ja S&P 500 indeksi 17% suurust tõusu. Täna on küll Amazoni aktsia 0,8% miinuses 1936 dollari peal, nii et triljonilisest turuväärtusest, kuhu jõuti eelmisel nädalal, on aktsia 5,5% allpool.