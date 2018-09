Amazon liitus triljoni dollari klubiga

Amazonist sai täna Apple’i järel teine börsifirma maailmas, mille aktsiate väärtus ületas ühe triljoni dollari piiri.

Kui Apple’il läks börsil olles triljoni dollari väärtuse ületamiseks aega 38 aastat, siis Amazonil võttis see aega 21 aastat, vahendab Reuters. Amazoni aktsia on viimase aastaga tõusnud üle kahe korra ehk täpsemalt 105%, kui firma on suutnud oma käivet ja kasumit kasvatada nii jaekaubanduses kui ka pilveteenuste pakkumisel.

Paljud analüütikud arvavad, et Amazoni väärtus võib lähiajal mööda minna ka Apple’ist, sest kuigi iPhone’id ja muud Apple’i seadmed on jätkuvalt väga populaarsed ning firma müügikäive kasvab, ei ole Apple suutnud siiski Amazoni meeletu müügikäibe kasvuga kaasas käia.

Amazon on investoritele muljet avaldanud sellega, kuidas nad on enda tegevusega läinud põhimõtteliselt jaekaubanduse igasse nurka, muutes tarbijate ostuharjumusi ning pannud tavapärased poed tugeva surve alla.

Amazon pakub ka video voogedastuse teenust ning on ära ostnud kõrgema hinnaklassiga Whole Foods supermarketite keti. Ning Amazoni ettevõtetele suunatud pilveteenusest on saanud tema peamine kasumitooja.

„Amazon on Apple’ist veidi dünaamilisem, sest iPhone on juba küpsemas staadiumis. Amazoni pilveteenuste äri on lisakasvu tooja, mida Apple’il ei ole,“ kommenteeris Reutersile Synovus Trusti portfellihaldur Daniel Morgan Atlantast, lisades, et pilveteenuste äri on Amazoni kroonijuveel.

Pilveteenuste üksus andis Morgani sõnul 55% Amazoni teise kvartali tegevuskasumist ning 20% kogukäibest.

Amazoni aktsia on käesoleval aastal tõusnud 74,5%, võrreldes Apple’i 35% suuruse tõusuga.

Analüütikud ootavad vastavalt Thomson Reutersi kogutud andmetele Apple’ilt käesoleva majandusaasta käibe kasvuks 14,9%, samal ajal kui Amazonilt oodatakse 32% suurust müügikäibe kasvu.

Amazoni aktsia kaupleb tund enne börsi sulgemist 2042 dollari peal, olles päeva sees jõudnud 2050,50 dollarini.