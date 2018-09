Briti ühisrahastusplatvorm plaanib oktoobris börsidebüüti

Briti ühisrahastusplatvorm Funding Circle plaanib oktoobris teha aktsiate avaliku esmaemissiooni (IPO) Londoni börsil, mis võiks firma väärtuseks näidata üle 1,5 miljardi naela (1,7 miljardit eurot), vahendab Reuters.

Tegemist oleks esimese IPO-ga Briti uue põlvkonna fintech firmade seas. 2010. aastal asutatud Funding Circle, mille üheks rahastajaks on Taani miljardär Anders Holch Povlsen, plaanib Londoni börsile minnes kaasata investoritelt ligikaudu 300 miljonit naela (337 miljonit eurot).

Funding Cirlce teatas esmaspäeval, et just praegu on firmal õige aeg IPO-ks, et näidata oma küpsust, läbipaistvust ning juhtimist nii investoritele kui ka laenajatele. Aktsiate avalik esmapakkumine sisaldab endas nii uusi kui ka olemasolevaid aktsiaid ning on avatud ka jaeinvestoritele.

Funding Circle teatas, et kasutab aktsiate eest saadavat raha bilansi tugevdamiseks, et ära kasutada võimalusi nii olemasolevates kui ka uutes asukohtades. See kätkeb endas muuhulgas turunduskulude tegemist, et kasvatada brändi tuntust.

Povlsen, kes on investoriks ka sellistes interneti jaemüügifirmades nagu Asos ja Zalando, lubas Funding Circle’i IPO-s märkida kuni 10% aktsiatest.

Funding Circle on väljastanud üle 5 miljardi naela ulatuses laene rohkem kui 50 000 etevõttele Suurbritannias, USA-s, Saksamaal ja Hollandis.

Võisteldes konkurentidega nagu RateSetter ja Zopa, on Funding Circle näidanud kiiret kasvu ning on tõusnud Suurbritannia üheks paljulubavamaks finantstehnoloogia „ükssarveks“ – iduettevõtteks, mille väärtus on tõusnud üle ühe miljardi dollari.

Funding Circle ei ole seni veel kasumit suutnud teenida. IPO dokumentidest lähtub, et firma sai 2017. aastal 35,3 miljardit naela kahjumit ning 2016. aastal oli kahjum 46,6 miljardit naela.