LHV: ühisrahastus ei tohi asendada omafinantseeringut

Ühisrahastus ei ole kinnisvaraarenduses kuigi levinud finantseerimisviis, kuid pankurid vaatavad kahtlustusega arendajaid, kes omafinantseeringut ühisrahastusest otsima lähevad.

Päevalehele antud intervjuus ütles LHV panga juht Erki Kilu, et kinnisvaras on ühisrahastusega finantseeritud projekte vähe, aga ühisrahastusplatvormide kaudu on võimalik luua olukord, kus arendaja kaasab omafinantseeringu jaoks vajaliku raha inimestelt ja võtab teiselt poolt pangast laenu, niisiis paneb kokkuvõttes sinna null eurot oma raha.

"Selline asi pankadele ei meeldi. Laenu andmisel tahame näha, et arendaja paneb oma naha ja raha mängu," ütles Kilu.

Kilu sõnul on ka näha, et laenuandjate poolele tekivad juba institutsioonid: fondid, pangad või suuremad investorid. "Seega, kas see on üldse enam ühisrahastus?" küsis ta.