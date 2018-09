EfTENil stabiilne august

Äripäev 11. september 2018, 09:49

EfTEN Real Estate Fund III teatas, et fondi äritegevus augustis oli stabiilne.

Üüritulu teeniti 689 000 eurot, juulis oli see tuhat eurot väiksem. Maksueelne kasum ehk EBITDA oli augustis 617 000 eurot. Juulikuus jäi sees 580 000 juurde.

Puhaskasum oli augustis intressimäära vahetuslepingu negatiivse õiglase väärtuse muutuse tõttu 425 tuhat eurot. Juulis oli see 473 tuhat eurot.

Selle aasta kaheksa kuu kokkuvõttes on EfTEN Real Estate Fund III teeninud 5,6 miljonit eurot müügitulu, see on 19% rohkem kui eelmisel aastal. Maksueelseks kasumiks on kujunenud 4,4 miljonit eurot, mis on samuti 19% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.