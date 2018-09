Riskikapitalistid lõid eestikeelset sõnavara

Äripäev 11. september 2018, 15:20

Eesti 100. sünnipäeva puhul istusid maha ettevõtjad, juristid ja riskikapitalistid, et luua eesti keelde vasteid kõige sagedamini kasutatavatele ingliskeelsetele idumaailma sõnadele.

Mis on eesti keeles exit? Aga bootstrapping? Mõlemad on risikikapitalimaailmas igapäevad terminid, aga katsu neid eesti keelde panna. Tõlkimise puhul tekib probleem ka siis, kui sõnal võib olla juuramaailmas vilets kõrvalmaik juures. Või on sõna justkui juriidiliselt korrektne, kuid tavakeeles pole tal elujõudu. Seetõttu kohtusid EstVCA (Eesti Era- ja Riskikapitali Assosiatsioon) liikmed, õigusmaailma esindajad ja Äripäeva ajakirjanikud, et panna üheskoos kõige rohkem vajaminevad sõnad eesti keelde.