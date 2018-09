Tehnoloogiafirmad monopoliseerivad interneti?

Suured tehnoloogiafirmad nagu Alphabet ja Facebook on konkurentsi maha surumas ning ettevõtted tuleks lammutada, ütles tuntud digimeedia ekspert CNBC-le.

Need suurfirmad monopoliseerivad interneti ning laiendavad oma äri erinevatesse valdkondadesse. Nende firmade neutraalsus on küsimärgi alla seatud, ütles Lõuna-Carolina ülikooli Annenbergi innovatsioonilabori endine direktor Jonathan Taplin.

Taplin on varasemalt töötanud ka Merrill Lynchis, kus ta oli meediafirmade ülevõtmiste ja ühinemiste asepresident. Ta tõi välja, et Euroopa Liidu otsus määrata Google’ile 2,7 miljardi suurune trahv on üks näidetest.

Nimelt leidsid ELi regulaatorid, et Google pani enda soovitused eelisjärjekorda ning kolmandate osapoolte omad jäeti tahaplaanile. Näiteks kannatas selle tõttu Yelp.

„See saab olema järjest suurem probleem. Näiteks Amazon on alustanud äri, kus valmistatakse ka enda tooteid. Amazon hakkab enda tooteid rohkem soosima. Tegelikult peaks olema ettevõte täiesti neutraalne müüja,“ ütles Taplin CNBC-le.

Kui näiteks Facebook müüks Instagrami ja Alphabet loobuks YouTube’st, muudaks see digimeedia maastikku paremaks, nentis Taplin. Tema arvates on sellised arengud USAs aga ebatõenäolised.