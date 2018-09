Miks ei peaks praegu USA aktsiaid müüma?

Mait Kraun 13. september 2018, 20:30

New Yorgi börs https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180913/BORS/180919779/AR/0/AR-180919779.jpg

Majanduskasv ja ettevõtete kasumikasv on aeglustumas ning inflatsioon peaks järgmisel aastal kiirenema, hoiatavad mitmed Wall Streeti analüütikud. See aga ei tähenda, et aktsiaid peaks müüma.