Börs: Hiinale seatavad tariifid rõhuvad aktsiaturgu

USA aktsiaturg esmaspäeval langes, kui turgudel on ootus, et president Trump seab tollitariifi 200 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele ning Hiina võib rakendada vastusamme.

Eesootavad tollitariifid rakendatakse toodetele, mis toodi välja juulis ilmunud nimekirjas, kus olid Reutersi uudisteagentuuri sõnul internetitehnoloogia tooted, muud elektroonikatooted ning elektroonikatoodete komponendid.

USA tippvalitsusametnik ütles nädalavahetusel Reutersile, et Trump võib uued tollimaksud Hiina toodetele välja kuulutada juba esmaspäeval ning Hiina ajaleht kirjutas, et Hiina võib teha juba omalt poolt juba rohkem, kui ainult USA maksudele samaväärselt vastata.

„Investorid on hakanud aeglaselt mõistma, et need uued tariifid, võivad olla väga segavad kogu tarneahelale,“ ütles B. Riley FBR finantsturgude peastrateeg Art Hogan Reutersile.

S&P 500 indeks langes 0,56% 2889 punktini, tehnoloogiaettevõtete indeks Nasdaq langes 1,4% 7896 punktini.

Tehnoloogiaettevõtetest on oluline Amazoni, mille aktsia langes 3,2% 1906,50 dollarini. Kui veel mõni nädal tagasi jõudis Amazoni aktsia päeva sees ületada ühe triljoni dollari taseme, siis nüüdseks on Amazoni väärtus langenud 930 miljardi dollarini. Amazoni languse üheks põhjuseks oli Wall Street Journalis ilmunud uudis, et väidetavalt on mõned Amazoni töötajad müünud vahendajate kaudu ettevõttesisest infot, mille kaudu iseseisvad müüjad said oma müüki suurendada. Ajaleheartikli järgi pidi selline tegevus eriti suur olema Hiinas.

Samal ajal kordas Citigroupi analüütik Amazoni ostusoovitust kordas 2200 dollarilise hinnasihiga, kuid soovitas Amazoni juhtkonnal eraldada jaekaubanduse osa ja pilveteenuse (AWS) osa ettevõttes. ettevõtte (AWS), et vähendada regulaatorite riski. USA-s annab veebikaubandus 10% kogu jaekaubanduse mahust ning Amazonil on USA veebikaubanduses 49%-line turuosa.

Apple’i aktsia langes 2,7% 217,88 dollarini. Apple on varem väljendanud muret Hiinas toodetud kaupade oodatavate tollitariifide osas.

Twitteri aktsia langes 4,4% 28,79 dollarini peale seda, kui MoffettNathansoni analüütik ja omanik Michael Nathanson avaldas negatiivse väljavaate Twitteri osas seoses regulaatorite ja konkurentide poolse survega. Nathanson langetas Twitteri hinnasihi 23 dollari pealt 21 dollarini.

Eelmisel nädalal oma aktsiad börsile toonud Hiina elektriautode tootja NIO, mille aktsia eelmisel nädalal järsult tõusis, langes täna 14,1% 8,5 dollarini. NIO IPO hind oli 6 dollarit. NIO aktsia oli kauplemisaktiivsuse osas täna teisel kohal.

Geneeriliste ravimite tootja Teva aktsia tõusis 2,5% 23,41 dollarini, peale seda, kui firma migreeniravim sai USA ravimiameti heakskiidu, nii et ravim saab USA turule tulla juba paari nädala pärast.

Järelturul langes tarkvarafirma Oracle’i aktsia 4,7% 47 dollarini, peale seda, kui eelmise kvartali käive jäi oodatust väiksemaks – käibeks tuli 9,19 miljardit (aastaga +1,0%), võrreldes 9,31 miljardi dollarilise käibeootusega. Aktsiapõhine kasum oli ootustest kõrgem.

FedEx avaldas järelturul samuti kvartalitulemused, mis olid kasumi osas oodatust nõrgemad, kuid käibe osas oodatust tugevamad. FedExi käesoleva majandusaasta 1. kvartali müügikäibeks tuli 17,1 miljardit dollarit (aastaga +11,8%), mis oli ootustest 220 miljoni dollari võrra kõrgem. Samuti kergitas firma terve aasta käibeprognoosi. Kui esialgu oli FedExi aktsia järelturul miinuses, siis pool tundi pärast turu sulgemist on aktsia järelturul 0,3% tõusnud 255,60 dollarini.