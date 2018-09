Naftatoodang jõudis augustis rekordini

Äripäev 13. september 2018, 14:25

Rahvusvaheline energiaagentuur teatas, et globaalne naftatoodang jõudis augustis rekordtasemeni hoolimata sellest, et Iraani ja Venezuela toodang vähenes, kirjutab CNCB.

OPECi enda tootmismahud kerkisid augustis aga üheksa kuu tippu, jäädes 32,63 miljoni barreli juurde päevas. Ja seda muuseas hoolimata sellest, et Venezuela ja Iraani toodang vähenes.

Iraani naftatoodang jäi augustis 3,63 miljoni barreli juurde, vähenedes suisa 150 000 barreli võrra. Iraani naftatoodang on praegu viimase kahe aasta madalaimal tasemel. Iraani naftavintsutused saavad ilmselt veelgi jätku, sest 4. novembril hakkavad kehtima USA sanktsioonid, mille kohaselt on Iraanist nafta ostmine keelatud. Tõsi, Hiina ja ka Türgi pole asjaga kaasa minemise vastu erilist huvi üles näidanud. IEA andmeil peaks Iraani puudujääva toodangu korvama Iraak, Saudi Araabia, Liibüa ja Nigeeria, kel on võimekust tootmismahtusid suurendada.

Venezuela naftatoodang on vähenenud suures osas just riigi majanduskatastroofi tõttu. Viimase kahe aastaga on Venezuela naftatoodang vähenenud suisa miljoni barreli võrra päevas. Sealjuures pole oodata, et kahanemisel lõppu paistaks.

Nõudlus kahaneb

Energiaagentuur jättis ühtlasi muutmata naftanõudlusprognoosi käesolevaks ja ka järgmiseks aastaks. Aastases võrdluses peaks tänavu päevane naftanõudlus suurena 1,4 miljoni barreli jagu päevas. Uuel aastal aga 1,5 miljoni barreli jagu.

OECD liikmesriikide naftanõudlus on agentuuri hinnangul oodatust nõrgem ning kuivõrd kütuse hind on USAs tõusnud, on inimesed vähem huvitatud suurte summade kulutamisest kütusele.