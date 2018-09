Nordecon sõlmis üle 4 miljoni eurose lepingu

Nordecon sõlmis sellel nädalal juba kolmanda suure lepingu, selgub börsiteatest.

Nordecon AS ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts allkirjastasid lepingu Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone ehituseks. Hoone saab olema kahekorruseline ning netopind on 2800 ruutmeetrit. Koolihoone on planeeritud peaaegu nullenergia hoonena.

Koolihoone valmib järgmise aasta suvel ning alustab tegevust 2019. aasta 1. septembril. Projekti ehitusmaksumus on 4,347 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Sellel nädalal on Nordecon sõlminud mitmeid suuri lepinguid. Teisipäeval teatati, et Nordecon ehitab Kristiine City arenduspiirkonnas Sammu tänavale kolm kortermaja ning parkla. Esmaspäeval teatas ehitusfirma, et sõlmis lepingu Saue linna 48 korteriga maja ehitamiseks.