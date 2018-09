S&P 500 indeksil seitsme kuu pikim tõususeeria

USA aktsiaturud lõpetasid päeva väikse tõusuga. Kõikumist oli palju, sest väidetavalt tahab USA president Donald Trump Hiinale siiski uusi tariife kehtestada, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,03 protsenti ja lõpetas päeva 26 155 punktil. Standard & Poor’s 500 kallines samuti 0,03 protsenti, 2905 punktini. S&P 500 jaoks oli tegemist viienda järjestikuse tõusupäevaga, mis on viimase seitsme kuu pikim seeria.

Suurematest indeksitest oli ainuke kukkuja Nasdaq Composite, mis odavnes 0,1 protsenti.

Kõik kolm indeksit hakkasid päeva keskel kukkuma, sest Bloomberg kirjutas, et Trump on andnud oma meeskonnale käsu Hiina vastaste tariifide kehtestamisega edasi minna. Seda vaatamata asjaolule, et Washington kutsus hiinlased uuesti läbirääkimiste laua taha. Võimalike tariifide all minevate kaupade väärtus on 200 miljardit dollarit.

Tõsi, nädala lõikes läks aktsiatel siiski paremini. Dow tõusis 0,9 protsenti ja S&P 500 lisas 1,2 protsenti. S&P 500 indeksil on rekordist puudu 10 punkti.

WTI toornafta lisas 0,6 protsenti ja Brent kallines 0,03 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 68,98 ja 78,20 dollarit.