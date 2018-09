Tesla sattus kriminaaluurimise alla

Tesla aktsia langes täna enam kui 5 protsenti, sest Bloomberg teatas, et ettevõtte on tegevjuhi Elon Muski Twitteri postituste tõttu kriminaaluurimise all.

Ametivõimud on alustanud Muski Twitteri postituste uurimist, teatas uudisteagentuur Bloomberg, millele olid infot andnud kaks asjaga kursis olevat inimest. USA justiitsministeerium keeldus ajakirjanikele vastamast, kirjutati raportis.

Tesla kirjutas mitmele väljaandele, et eelmisel kuul said nad justiitsministeeriumilt „vabatahtliku taotluse“ dokumentide esitamiseks. Ministeeriumiga on hakatud koostööd tegema.

Tesla ei ole kohtukutset saanud ja tunnistusi pole kedagi kutsutud andma, teatas ettevõte. „Me austame justiitsministeeriumi tahet selle kohta informatsiooni koguda ning usume, et asja saab kiiresti lahendatud,“ avaldas Tesla.

„Need raportid hakkavad nüüd Tesla aktsiat survestama seni, kuni ilmub lisainformatsiooni,“ kirjutasid Bairdi analüütikud. Nad ütlesid, et Musk võib mõne trahvi saada, aga Tesla peaks puhtaks jääma.

Musk kirjutas 7. augustil Twitteris, et „kaalub“ Tesla börsilt äraviimist ning „rahastus on kindlustatud“. See tekitas palju poleemikat ja pani aktsia kõikuma. Paljud kahtlesid, kas Muski väljaöeldu on tõsi või mitte. 24. augustil teatas Musk, et Tesla jääb siiski börsile.