Teslast lahkub järjekordne tippjuht

Äripäev 21. september 2018, 11:30

Viimasel ajal ettevõttest lahkunute nimekirja lisandus globaalsete tarnete juht Liam O’Connor, kirjutab Bloomberg.

Autotootjast Teslast lahkuvate tippjuhtide nimekirja lisandus Liam O’Connor, kes liitus Teslaga 2015. aasta märtsis. Tegemist on nüüdseks viienda tippjuhiga, kes on viimase viie nädala jooksul lahkumisavalduse sisse andnud. Sel kuul lahkusid veel pearaamatupidaja ning personali- ja kommunikatsioonijuht. Globaalse rahanduse asepresident Justin McAnear lahkub kuulduste järgi oktoobris.

Aktsia uudisele eelturul reageerinud ei ole. Viimase kuuga on Tesla aktsia kaotanud hinnas üle 7% ning kaupleb 298 dollari tasemel.

Tippjuhtide lahkumine satub ajale, mil Musk on enda tegevusega ettevõttele üksjagu probleeme kaela toonud. Tesla on silmitsi kohtuasjadega nii investorite kui ka USA väärtpaberite ja börsikomisjoni ning justiitsministeeriumi vastu seoses Muski väidetega ettevõte börsilt ära viia. Musk on ise kohtusse kaevatud seepärast, et ta kutsus Tai päästetöötajat pedofiiliks.