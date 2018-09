General Electricu aktsia vajus rekordmadalale

General Electricu aktsia kukkus esmaspäeval 9 aasta madalaima tasemeni, sest investorid muretsevad Texases toimunud gaasiturbiini tõrke pärast, vahendab CNBC.

General Electricu aktsia langes eile 3,53 protsenti, 11,74 dollarini. Viimati kauples aktsia sellest tasemest allpool 2009. aasta 13. juulil.

Ettevõtte aktsia väärtus on tänavu stabiilselt kukkunud, kokku ulatub langus 32 protsendini. Investorid on pessimistlikud ning ei usu, et tegevjuhi John Flannery restruktureerimise plaan ettevõtte uuesti kasvama paneb. Esmaspäeval oli probleemiks gaasiturbiini tõrge Texases. Üleüldiselt on ettevõtte elektritootmisseadmete äri stagnatsioonis.

Mitmed Wall Streeti analüütikud on GE hinnasihte sellel kuul langetanud. UBS vähendas aktsia hinnasihti 16 dollarilt 13 dollarile. „Tõenäoliselt on äri turgutamiseks vaja veelgi agressiivsemat kulude kärpimist,“ kirjutasid panga analüütikud. JPMorgan langetas GE hinnasihi 10 dollarile.

GE turuväärtus oli 2000. aastal ligi 600 miljardit dollarit – toona oli tegemist maailma ühe väärtuslikuma ettevõttega. Praeguseks on turuväärtus langenud 102 miljardi dollarini.