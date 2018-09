OPEC: USA kildanafta tootmine jõuab tippu 2020ndatel

USA kildanafta tootmismahud jõuavad tippu 2020ndatel, mille tõttu hakkab nõudlus OPECi nafta järele uuesti kasvama, teatas naftakartell pühapäeval.

OPEC prognoosib, et USA kildanafta tootmise kasv „aeglustub märkimisväärselt“ pärast 2023. aastat. 2027-2028 peaks päevane naftatootmine jõudma 14,3 miljoni barrelini, mis on ka maksimum. Seejärel hakkab tootmine langema ja kukub 2040. aastaks 12,1 miljoni barrelini päevas.

Uued tehnoloogiad, mis on võimaldanud kildanafta tootmist USAs järsult tõsta, on globaalse naftatööstuse pea peale pööranud ja OPECi turuosa vähendanud. Suuresti oli see ka põhjuseks, miks naftahinnad 2014. aastal kiiresti langema hakkasid.

Tänavu tõuseb Ühendriikide tootmine kiiremini kui 2011-2014 aastatel kestnud buumi ajal, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) selle aasta esimeses pooles. IEA prpognoosib samuti, et kildanafta tootmine jõuab maksimumini 2020ndate lõpus.