Kunstiindeks rühib ülesmäge, hakkaks investoriks?

Kunstiindeksi looja Riivo Antoni sõnul on hea teada, et teosed ei lähe odavamaks. Pildil koos Kris Lemsalu keraamilise taiesega.

Kuigi tavainvestori skeptitsismi kunsti investeerimise vastu on keeruline murda, võivad ka Eesti kunstiteosed pakkuda meeldivat tootlust. Seda juhul, kui on olemas huvi ja kannatus.

Kunsti investeerimine tekitab üldjuhul vastakaid arvamusi. On neid, kelle sõnul omab kunst vaid emotsionaalset väärtust ja investeeringuna seda käsitleda ei saa. Teisalt võib hea nina ja analüüsivõime viia teosteni, mille väärtus ajas kasvab. Ajalugu on näidanud, et hea õnne korral isegi sadu või tuhandeid kordi.

„Minu jaoks pole tootlus oluline, aga kindel teadmine, et kunstiteosed ei lähe odavamaks, on hea,“ rääkis Äripäeva raadios investor ja kunstisõber Riivo Anton, kes on ühtlasi ka Eesti kunstiindeksi andmebaasi looja.

Kunstiindeks Annab arvandmetel põhineva ülevaate Eesti kunstiturust. Ehk näitab kunstituru hindade üldist suundumust ning toimib sarnaselt börsiindeksiga. Andmebaasis on üle 5500 Eesti kunstiteostega tehtud tehingu aastatel 1998–2017. Kaks kolmandikku neist pärinevad oksjonitelt ja üks kolmandik väljastpoolt oksjoneid. Perioodil 1998–2017 on kumulatiivne tootlus 4,8% aastas. Mullu tehtud tehingute arv 500 ja koguväärtus üle 1,1 miljoni euro. Partneriks on seitse Eesti kunstigaleriid – NOAR, HAUS, Temnikova & Kasela, Vaal, E-Kunstisalong, Kunstisalong Allee, Tartu noore kunsti oksjon

Kevadel Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projekti raames koostatud ja avalikustatud andmebaas on abiks kõigile neile, kes armastavad kunsti, kuid soovivad hinnata ka selle soetamise majanduslikku otstarbekust. Andmebaas hõlmab üle 5500 Eesti kunstiteosega tehtud tehingu aastatel 1998–2017 ning selle alusel on arvutatud ka hinnaindeks, mis sarnaneb põhimõtteliselt börsiindeksile ehk näitab, kuhu kunstituru hinnad suunduvad. Ning tuleb välja, et see rühib kenasti ülesmäge – ajavahemikul 1998–2017 on kunstiteoste kumulatiivne tootlus 4,8% aastas. Sellega jääb kunst küll napilt alla kinnisvara- ja aktsiaturgudele, kuid teeb nii mõnelegi varaklassile silmad ette.

„Nagu iga varaklassi puhul, on teatud segmendid, mis liiguvad turu keskmisest erinevalt. Kõige parema tootlusega on olnud Eesti kaasaegne maal, mille tootlus on 8% ringis,“ märkis Anton. „Kunstil on aga väärtus, mida teistel varaklassidel ei ole – sealt on võimalik saada ka emotsionaalset intressi – et vaatad ja naudid,“ muigas investor.

Pooletuhande euroga maal seinale

Eesti pole ainus riik, kus kunstituru indeks on välja arvutatud. Maailmas on neid kümneid. Küll aga on kunstiindeksite globaalseks probleemiks usaldusväärsete hinnaandmete nappus. Nimelt põhineb enamik indeksitest vaid umbes pooltel tehingutest, mis kunstiturul tehakse. Seda põhjusel, et paljud tehingud tehakse galeriides ja edasimüüjate vahendusel, kes hinnainfot ei avalikusta. „Kindlasti ei ole ka Eesti kunstiindeksis kõik Eesti kunstitehingud. Me ise oleme hinnanud, et võib-olla on seal kolmandik kuni pool kõigist Eesti kunstiga tehtud tehingutest,“ rääkis Anton, selgitades, et sinna koondatakse juba toimunud oksjonite ja suuremate galeriide kaudu tehtud tehingute statistika.

Paljud investorid heidavad kunsti mõtteist välja eelkõige seetõttu, et tegemist tundub olevat rikaste mängumaaga. Anton kummutab selle müüdi kärmelt. „Üks huvitav asjaolu, mida selle andmebaasi alusel saab kindlalt väita, on see, et kunst ei pea olema elitaarne või kättesaamatu hobi. Ligi viiendik tehingutest, mis turul tehakse, on alla 500euroste teostega,“ märkis Anton.

Kuigi andmebaasi kõige kallim teos, Johann Köleri „Tatarlanna Mšatka mõisa aias“ maksis oksjonil üle 172 000 euro, siis 100 000 eurost kallima hinnaga on müüdud vaid üksikud teosed. Kõige rohkem tehinguid tehakse paari tuhande euroga, aga hea asja saab Antoni kinnitusel kätte nutividina raha eest. „Ma ikka ütlen, et uue nutitelefoni hind võib olla märksa kõrgem kui mõnel muuseumiväärtusega graafilisel lehel. Lisaks selle väärtus ajas suureneb või vähemalt kindlasti ei lange,“ lausus ta.

Turg on muutunud läbipaistvamaks

Maailmas koguvad populaarsust juba ka ühisrahastusplatvormid, mis korjavad investoritelt jupikaupa raha ja investeerivad selle hirmkallitesse teostesse. Eestis veel nii kaugele jõutud ei ole, kuid kunstiindeksi projekt on Antoni sõnul aidanud siinset turgu läbipaistvamaks muuta. Lisaks on see suurendanud koostööd galeriide vahel, mis nokitsevad tavaliselt igaüks omaette.

Üle paarikümne aasta Eesti kunstiklassika ja kaasaegse kunsti müügiga tegelenud E-Kunstisalongi juhi Tiia Karelsoni sõnul avalikustavad hindu kõik maailma oksjonimajad ja tema näeb projektis ainult kasu. Tema sõnul pole selle eesmärk olnud kunstiteoste populaarsemaks muutmine laiema publiku seas, aga kui see kaasa aitab, on hästi.

Sarnaselt Riivo Antoniga rõhutab ka Karelson, et kunsti ostmise eesmärk ei ole ainult rahapaigutamine, vaid teadlik kunstiostja arvestab ka investeerimisväärtusega. Karelsoni sõnul pole aga galerii seni teinud statistikat selle kohta, kui paljud kliendid kunsti just investeerimise eesmärgil ostavad.

Andmebaasi järgi tehti mullu Eestis kunstiga üle 500 tehingu ja tehingute koguväärtus ületas 1,1 miljonit eurot. Nagu varem mainitud, siis tegelik tehingute maht on tõenäoliselt kaks korda suurem.

Kui mõnel investoril tekib huvi Eesti kunsti vastu, tasub Antoni sõnul vaadata andmebaasist konkreetse autori tööde hinnataset. „Kunstiindeksi projekti suurim väärtus ongi see, et igal inimesel on võimalik saada juurdepääs mahukale andmebaasile ja vaadata, et kas need hinnad vastavad sellele, mis turul parajasti toimub,“ lausus Anton.