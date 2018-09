Nike tulemused kukutasid aktsiat

Ainult tellijale

26. september 2018

Kuigi Nike esimese kvartali käibe kasv ületas analüütikute prognoose, jäi brutomarginaal ootustele alla ning aktsia kukkus pärast tulemuste teatamist ligi 4 protsenti.

Spordirõivaste tootja Nike esimene kvartal, mis kestis kolm kuud kuni augusti lõpuni, tõstis ettevõtte käivet mullusega võrreldes 10 protsendi jagu, 9,95 miljardi dollarini. Thomson Reutersi analüütikute prognoose ületas see 120 miljoni dollari võrra.

Puhaskasum kasvas mullusest 15 protsenti kõrgemale – 1,09 miljardi dollarini, mis teeb 67 dollarisenti aktsia kohta. Samas brutomarginaal (käibe ja toote kogumaksumuse vahe) oli 44,2 protsenti, jäädes prognoositud 44,256 protsendile karvavõrd alla.

Brutomarginaal on Nike puhul tähtis, kuna ettevõtte pikaajaline eesmärk on vähendada sõltuvust jaekaubanduse partneritest ning suurendada müüki omaenda veebikanalitest. See annaks neile nii suurema kasumi kui ka suurema kontrolli enda toodete üle.