Terasetollid on läinud Fordile maksma miljardi

USA tänavu kehtestatud tariifid alumiiniumi ja terase impordile on vähendanud autotootja kasumit lausa miljardi dollari võrra, tunnistas ettevõtte tegevjuht New Yorgis toimunud ärikonverentsil.

Tegevjuht Jim Hackett tõdes üritusel, et olukord on irooniline, sest Ford on käitunud vastavalt president Trumpi ootustele - tootnud sõidukeid USAs ja soetanud materjali sealsetelt firmadelt. Paraku on märtsis jõustunud metallitariifid toonud kaasa tooraine maailmaturu hinna ja seega ka Ühendriikide enda toodangu kallinemise.

Lisaks suurenenud tootmiskuludele on kaubanduspinged tekitanud Fordile raskusi ka sõidukite eksportimisel: Hiina vastulöök Valge Maja kehtestatud tollidele on viinud Fordi kontserni kuuluva Lincolni automargi sportmaasturite impordimaksud lausa 40% tasemeni. Rahvavabariigis populaarse Lincolni sõidukeid valmistatakse valdavalt Kentucky osariigis asuvas tehases - just selles osariigis pälvis president Trumpi 2016. aasta valimistel küllaltki ülekaaluka toetuse.

Fordi aktsia on kolmapäeva esimeste kauplemistundide jooksul kahanenud ligikaudu 1%.