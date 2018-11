Tänane börsipäeva algas USAs tubli langusega. Foto: EPA

USA aktsiaturud alustasid päeva langusega

USA aktsiaindeksid alustasid börsipäeva langusega, sest Ühendriikide president Donald Trump andis märku, et Hiinaga ei pruugi kaubanduslepet tulla, vahendab CNBC.

Dow Jonesi indeks on täna langenud 0,72 protsenti, 24 463 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks on kukkunud 0,3 protsenti ja kaupleb 2666 punktil. Nasdaq odavnes enam kui 0,6 protsenti.

Donald Trump ütles Wall Street Journalile antud intervjuus, et USA ja Hiina kaubandusleppe saavutamine on „väga ebatõenäoline“ ning pigem tõstetakse tariifid 1. jaanuaril 25 protsendini. Lisaks rääkis Trump, et kaalub 10protsendilise tariifimäära kehtestamist ka Hiinast imporditud iPhone’idele ja sülearvutitele. Selle nädala lõpus kohtub Trump Hiina presidendi Xi Jinpingiga G20 tippkohtumisel.

Apple’i aktsia on täna langenud 1,5 protsenti. Ka teiste tehnoloogiafirmade – Facebooki, Amazoni, Netflixi ja Alphabeti – aktsiad taandusid.

Eile lõpetasid aktsiaturud päeva korraliku tõusuga – nii Dow Jones kui ka S&P 500 kallinesid enam kui 1 protsendi võrra.