Nafta kasvav tootmine jätkab survet nafta hinna kukkumisele. Foto: EPA

Nafta hind kukkus 14 kuu madalaimaks

Neljapäeval tabas naftat järjekordne müügilaine ning kasvav tootmine langetas nafta hinna viimase aasta madalaimale tasemele.

WTI nafta hind langes 1,1 protsendi jagu, 49,73 dollarini barreli kohta, ning globaalne nafta võrdlusindeks Brent langes 0,9 protsendi jagu, 58,57 dollarini. WTI langes alla 50 dollari esimest korda pea 14 kuu jooksul.

Viimase kuu jooksul on Brent ja WTI nafta kaotanud hinnas ligi 25%. Rahvusvaheline Energiaagentuur prognoosib, et naftavarud OECD riikides ületavad varsti viie aasta keskmise taseme. See paneks nafta hinna veel suurema surve alla.

Kolmapäevane info Ameerika Ühendriikidest indikeeris sealsete varude üle ootuste suurt kasvu. "Ühendriikide raport on järjekordne faktor, mis langevaid hindu põhjustab," ütles analüüsifirma Capital Economicsi ökonomist Caroline Bain.