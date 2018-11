Nagu mujal maailmas on ka Rootsi börs vee all. Foto: SCANPIX SWEDEN

Odavast kroonist päästerõngas Stockholmi börsi enam ei päästa

Sügise alguses paistis, et järjest nõrgenev Rootsi kroon hoiab Stockholmi börsi pinnal samal ajal, kui teised Põhjamaade börsid järjest enam vee alla vajuvad. Novembriks on selge, et see päästerõngas ei aita: suve lõpu tipust on Stockholmi börs praegu langenud 11%, muutes ka tänavuse kogu aasta tootluse negatiivseks.

Stockholmi börsi laiapõhjaline indeks OMXS oli nädala alguses 550,7 punktil, 3,4% madalamal kui 1. jaanuaril ja 10,8% madalamal kui 29. augustil. Suurettevõtete indeks OMXS30 on langenud 1496,41 punktini, 5,3% aasta ja 10,8% sügise algusest saadik.

Nõrk kroon pehmendas langust

Samas on nõrgenenud Rootsi kroon Stockholmi börsi langust mõnevõrra pehmendanud. Augusti lõpus, olles börsi tippudes, kündis kroon uut lähiaastate põhja: Euroopa keskpanga kursi järgi oli üks euro väärt tervelt 10,69 krooni. Sügisega on kroon tugevnenud 3,8% võrra, suhteni 10,28 krooni ühe euro eest. Rootsi rahvusvaluuta on aga ikka veel nõrgem kui aasta alguses, millal ühe euro eest anti 9,82 krooni.