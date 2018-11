Nasdaq OMX Foto: EPA

Pro Kapital pikendab vahetusvõlakirjade tähtaega

Pro Kapital pikendab vahetusvõlakirjade lunastustähtaega, selgub börsiteatest.

Pro Kapital teatas, et pikendas 381 634 vahetusvõlakirja PKG5 lunastustähtaega 2 aasta võrra. Uueks lunastustähtajaks on 2020. aasta 29. november. Selle aasta 13. detsembril lunastatakse 2000 PKG5 vahetusvõlakirja.

Ühtlasi esitati Nasdaqi väärtpaberite keskdepositooriumile taotlus vahetusvõlakirjade lunastustähtaja muutmiseks.

Vahetusvõlakirjade aastane intress on 7 protsenti ning need annavad omanikule õiguse vahetada üks vahetusvõlakiri ühe Pro Kapitali aktsia vastu. Iga kõne all oleva võlakirja väljalaskehind on 2,80 eurot.

Pro Kapitali aktsiate märkimiseks ja võlakirjade vahetamiseks nende vastu peab võlakirjaomanik esitama ettevõttele taotluse vähemalt 10 tööpäeva enne vahetuspäeva.