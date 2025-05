Tagasi 17.05.25, 12:26 Ukraina ja Venemaa kõnelustel saavutati vaid üks kokkulepe Reedel pidasid Ukraina ja Venemaa delegatsioonid üle kolme aasta esimest korda otsekõnelusi. Kuigi rahu sõlmimisele lähemale ei jõutud, lepiti kokku suure hulga sõjavangide vahetamises.

Ukraina delegatsiooni juhtis kaitseminister Rustem Umerov (keskel).

Foto: ZUMA Press/Scanpix

Türgis Istanbulis toimunud kohtumisel oli õhkkond külm. Käepigistusi ei jagatud ja pool Ukraina delegatsioonist kandis sõjaväevormi – meeldetuletuseks, et nende riik on rünnaku all, vahendas BBC.