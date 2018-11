JPMorgan Chase'i konto osalus Tallinna Sadamas kasvab. Foto: EPA

USA suurpanga osalus Tallinna Sadamas kasvab iga nädalaga

Ameerika panga JPMorgan Chase’i osalus on Tallinna Sadamas kasvanud juunikuust alates enam kui 2,7 miljoni aktsia võrra.

Täpsemalt on tegu JPMorgan Chase’i kliendi või klientidega (on behalf of non-treaty clients), kes tõstis oma osaluse algse 2,13 protsendi pealt nüüd 3,17 protsendini.