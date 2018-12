Kaupleja New Yorgi börsil. Foto: EPA

USA aktsiaturgudel järsk langus

USA aktsiaturud langesid täna järsult, sest investorid on Hiina ja USA leppe osas skeptilised ning erineva tähtajaga riigivõlakirjade tootluste vahe vähenes, mis tekitas hirmu majanduse tuleviku pärast, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 3 protsenti, 25 044 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks kukkus 3,3 protsenti, 2699 punktini. Nasdaq Composite odavnes lausa 3,8 protsenti ning kauples päeva lõpuks 7162 punktil.

Kõige rohkem langesid tööstus- ja finantssektori aktsiad. Ainukesena tõusid kommunaalsektori aktsiad.

Kardetakse, et USA ja Hiina G20 kohtumisel sõlmitud kokkulepe on sisutühi ning tariifid uuel aastal siiski tulevad. Nimelt rääkisid mõlemad riigid G20 kohtumise tulemustest üldsõnaliselt ning mingites konkreetsetes asjades kokku ei lepitud.

Tõsi, USA lubas tariifide tõstmise vähemalt 90 päeva edasi lükata, aga mõlema riigi avaldustest võib välja lugeda, et kaubandussõda pole veel sugugi lõppenud.

Mure võlakirjaturu pärast

Investorid muretsevad ka selle pärast, mis toimub praegu USA võlakirjaturul.

Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus on täna langenud 6,3 baaspunkti võrra, 2,928 protsendini. Ühtlasi on see langenud 200 päeva libisevast keskmisest (2,957 protsenti) tunduvalt madalamale, selgub Tradewebi andmetest. Tehnilise analüüsi ekspertide sõnul suurendab selle taseme läbimine edasise languse tõenäosust.

Samal ajal langes 2-aastaste võlakirjade tootlus 1,6 baaspunkti võrra, 2,817 protsendini. See tähendab, et 2- ja 10-aastaste võlakirjade tootluse vahe on vaid 10 baaspunkti – viimati oli see nii väike 11 aastat tagasi. Paljud ökonomistid ütlevad, et kui 2-aastaste võlakirjade tootlus tõuseb 10-aastaste omast kõrgemaks, siis see viitab majanduslanguse tulekule.

WTI toornafta odavnes täna 0,3 protsenti ja Brent kukkus 0,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 52,79 ja 61,63 dollarit. Kulla hind lisas 0,4 protsenti ning unts maksab 1244 dollarit.