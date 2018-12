USA dollarid. Foto: AFP

USA võlakirjade tootluse langus hirmutab investoreid

USA riigivõlakirjade tootlus langes ka täna tublisti, mis hirmutas ka aktsiainvestoreid. Pika- ja lühiajaliste võlakirjade tootluse vahe (yield curve) langes viimase kümnendi madalaima tasemeni, vahendab MarketWatch.

Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus on täna langenud 6,3 baaspunkti võrra, 2,928 protsendini. Ühtlasi on see langenud 200 päeva libisevast keskmisest (2,957 protsenti) tunduvalt madalamale, selgub Tradewebi andmetest. Tehnilise analüüsi ekspertide sõnul suurendab selle taseme läbimine edasise languse tõenäosust.

Samal ajal langes 2-aastaste võlakirjade tootlus 1,6 baaspunkti võrra, 2,817 protsendini.

See tähendab, et 2- ja 10-aastaste võlakirjade tootluse vahe on vaid 10 baaspunkti – viimati oli see nii väike 11 aastat tagasi. Kui võlakirjade tootlus langeb, siis hinnad tõusevad ja vastupidi.

Pikaajalisemate võlakirjade hinnad on kiiremini tõusnud, sest investorid muretsevad USA majanduskasvu pärast. Kardetakse, et kaubandussõda ja globaalse majanduse aeglustumine võivad tähendada võlakirjade hinnatõusu jätkumist. Paljud ökonomistid ütlevad, et kui 2-aastaste võlakirjade tootlus tõuseb 10-aastaste omast kõrgemaks, siis see viitab majanduslanguse tulekule.

„Kui 10-aastaste võlakirjade tootlus suudab 200 päeva libisevast uuesti kõrgemale tõusta, siis ma arvan, et see liigub tagasi 3 protsendi juurde,“ ütles investeerimisfirma AXA Investment Managersi investeeringute juht Chris Iggo. Kui taastumist aga ei toimu, siis võib langus jätkuda, nentis ta.