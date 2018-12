Saudi Araabia naftaminister Khalid al-Falih. Foto: EPA

OPECi kohtumine kukutab nafta hinda

Nafta hind on täna ligi 5 protsenti langenud, sest kardetakse, et Saudi Araabia välja pakutud tootmiskärbetest ei pruugi ülepakkumise lõpetamiseks piisata, vahendab CNBC.

OPEC koguneb täna Austria pealinnas Viinis, kus asub ka organisatsiooni peakorter. Eesmärk on jõuda kokkuleppele järgmise kuue kuu tootmistasemetes. OPECi üks juhtivaid riike Saudi Araaabia on kutsunud teisi riike tootmise kärpimist toetama, sest ülemaailmne pakkumine kasvab ning majanduste aeglustumine mõjub nõudlusele kehvasti.

Enne kohtumist spekuleeriti, et OPEC plaanib vähendada kollektiivselt päevast naftatootmist 1,3 miljoni barreli võrra. Samas ütles saudide energiaminister Khalid al-Falih, et miljonist barrelist peaks täitsa piisama. Analüütikute hinnangul ei suudeta sellega ülepakkumisest vabaneda.

Brenti toornafta hind on täna langenud 2,1 protsenti ja WTI 2,6 protsenti. Kummagi barrel maksab vastavalt 60,26 ja 51,53 dollarit. Täna kukkus Brent vahepeal ka 58,36 dollari tasemeni.

Nafta hind on viimase kahe kuu jooksul langenud enam kui 30 protsenti. Hinnale on kehvasti mõjunud mure, et järgmine aasta tekib turul ülepakkumine. Globaalsete aktsiaturgude langus ning majanduslanguse kartus lisavad õli tulle.