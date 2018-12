Prantsuse protestid kõigutavad nii Macroni kui ka börsi

Prantsusmaal on ärevad ajad, maksude tõusu vastu protestivad nn kollased vestid on löönud kõikuma presidendi Emmanuel Macroni jalgealuse. Pariisi börsi panevad värisema aga pigem välis- kui sisepoliitilised tuuled.

Protestija Prantsusmaa teel. Helkurvestil seisab: "Macron, vaata oma Rolexit!!! See on revolutsioonitund" Foto: Scanpix

Novembri keskpaigas alguse saanud ja siiamaani kestvad niinimetatud kollaste vestide protestid on Prantsusmaa majandusele palju kurja teinud: riigi rahandusminister Bruno Le Maire hindas esmaspäeval, et eelkõige jae- ja turismisektor on kaotanud protestide tõttu 15–50% oma tuludest. Niipalju on protestid vilja kandnud, et on sundinud Prantsuse valitsust – ja president Emmanuel Macroni, kes lubas varasemalt "demagoogiale mitte alluda ja kursil püsida" – kütuse aktsiisitõusu kuus kuud edasi lükkama. Edasilükkamine pole aga lahendus. Kokku on kollased vestid esitanud valitsusele 40 nõudmist, millest enamikule valitsus vastanud pole, mis tähendab Prantsusmaa meedia andmetel protestide jätkumist.