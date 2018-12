Kauplejad Frankfurdi börsil. Foto: EPA

Euroopa aktsiaturud taastuvad

Euroopa aktsiaturgudel toimus eile viimase kahe aasta suurim kukkumine. Täna on turud aga taastuma hakanud, vahendab Bloomberg.

Stoxx Europe 600 indeks langes eile kiireimas tempos alates 2016. aasta juunist, mil Suurbritannia otsustas Euroopa Liidust lahkuda. USAs on aktsiafutuurid veidi langenud, enamik Aasia turge on täna aga plussis. Dollar tugevnes ja nael odavnes, sest Suurbritannia peaminister Theresa May ütles, et võib-olla tuleb Brexiti plaani üle hääletamine edasi lükata.

Finantsturgudel on USA ja Hiina kaubandussõja tõttu palju ebakindlust. Olgugi et Hiina ja USA rääkisid eelmisel nädalavahetusel toimunud G20 kohtumisel suhete parandamisest, on pinged nädala jooksul hoopis kasvanud. Teatasid Kanada ametivõimud Huawei finantsjuhi arreteerimisest, mis tekitas hiinlastes suurt pahameelt.

“Suur küsimärk on ka see, mida hakkab Föderaalreserv tegema 2019. aastal,” ütles investeerimisfirma Charles Schwabi investeeringute juht Omar Aguilar. “Tööturu raport võib vabalt kujuneda katalüsaatoriks, mis annab meile tuleviku kohta rohkem vihjeid.”

S&P 500 aktsiafutuurid on täna langenud 0,27 protsenti, Dow Jonesi futuurid 0,3 protsenti. Stoxx Europe 600 indeks on täna tõusnud 1,41 protsenti, 348 punktini.