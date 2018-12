GoPro plaanib osa tootmisest Hiinast välja viia

GoPro Hero 5 kaamera. Foto: EPA

Kaameratootja GoPro teatas, et on teinud esimesi samme oma Ameerika Ühendriikidesse müüdavate kaamerate tootmine 2019. aasta suveks suures osas Hiinast välja viia, et vastu seista uute võimalike tariifide potentsiaalsele mõjule, vahendab Reuters.

GoPro oli varem teatanud, et on „väga proaktiivne“ seoses tollitariifidega Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel. Samal ajal teatas firma, et väljaspool Ameerika Ühendriike müüdavate kaamerate tootmine jääb Hiinasse.

„Oluline on märkida, et meil on enda tootmisseadmed, meie tootmispartner pakub vaid vajalikke hooneid, nii et me eeldame, et teeme selle muudatuse suhteliselt madalate kuludega,“ ütles GoPro finantsjuht Brian McGee.

Novembris peetub kvartalitulemuste kommentaaris ütles firma esindaja, et firmal on vajaduse korral võimalus liigutada USA-suunaliste kaupade tootmine Hiinast välja 2019. aasta esimesel poole.

Eelmiste kvartalitulemuste teavitamisega koos teatas firma ka neljanda kvartali tulemuste prognoosi, mis jäi analüütikute ootustele alla. See prognoos oli pettumust valmistav, kuna ettevõte tuli just välja oma tippkaamera Hero madalamasse hinnaklassi kuuluva mudeliga. Siiski ütles GoPro toona, et firma jõuab neljandas kvartalis kasumisse.

Täna on GoPro aktsia hind reedega võrreldes 0,7% miinuses, kaubeldes 4,94 dollari peal.