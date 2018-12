Balti börside raske aasta

Kui enamikule Balti börsiaktsiatele on turg noa selga löönud, pole hoop siiski olnud nii valus kui paljudel teistel maailma turgudel.

2018. aasta polnud aktsiainvestoritele kerge: kui Tallinna Sadama omanikud võivad ennast õnnitleda, siis suur osa Balti aktsiaid on kas korrektsioonis või lausa karuturul. Foto: Andras Kralla

Tänavusel võivad Balti börsil end võidumehena tunda vaid väheste väärtpaberite omanikud. Võlakirjade austajad võivad vähemalt ühes mõttes rahule jääda – valik on oluliselt laienenud. Tänavu on noteeritud 13 uut korporatiivvõlakirja. Pakkujad on väga eriilmelised, alates sõidujagajast Leedu Modus Grupest, autolaenuärimehest Mogoni, Maximast ja LHVst kuni Leedu rikkaimaks meheks peetava skandaalse Saulius Karosase Medicinos Bankaseni välja.