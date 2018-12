New Yorgi börs. Foto: EPA

Börs: kaubandussõda püsis fookuses

Dow Jonesi indeks oli täna tõusuteel, Standard & Poor’s 500 tegi väikse languse. Üldiselt oli kõikumist aga vähem kui nädala alguses, vahendab Bloomberg.

Dow Jones kallines 0,3 protsenti, 24 597 punktini, vahepeal oli indeks ka 200 punktiga plussis. S&P 500 indeks langes 0,02 protsenti ja lõpetas päeva 2650 punktil. Nasdaq Composite kaotas 0,4 protsenti ning kaupleb 7070 punktil.

Investorid jälgivad USA ja Hiina kaubandussuhete arengut ning viimasel ajal on ilmunud positiivsed märgid. Hiina teatas, et on valmis autode imporditariife vähendama. USA president Donald Trump andis nädala alguses märku, et on valmis Kanadas arreteeritud Huawei finantsjuhi osas erandi tegema ja justiitsministeeriumi töösse sekkuma.

“Kaubanduspinged on peamine faktor, mis sünnitab volatiilsust,” ütles investeerimisfirma Caliber Financial Partnersi president Patrick Healey. “Investorid haakuvad positiivsete uudistega hästi, aga me ei usu, et volatiilsus nüüd ära kaob. Selleks on vaja konkreetset kokkulepet.”

WTI toornafta kallines 3,3 protsenti ja Brent lisas 2,5 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 52,85 ja 61,64 dollarit. Kulla hind langes 0,3 protsenti, 1246 dollarini untsist.