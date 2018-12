Altria maksab 12,8 miljardit osaluse eest e-sigaretitootjas

Naine suitsetab New Yorgis Juuli e-sigaretti. Foto: Scanpix/REUTERS/Brendan McDermid

Marlboro sigarettide tootja Altria teatas neljapäeval, et ostab 12,8 miljardi dollari eest 35% suuruse osaluse Juul Labsis, mis on kiiresti kasvav elektrooniliste sigarettide valmistaja, vahendab Reuters. Tegemist on traditsioonilise sigaretitootja püüdlusega käia ajaga kaasas, et saada turuosa kasvaval turul.

Tehing seab San Franciscos baseeruva Juuli väärtuseks 38 miljardit dollarit, mis on üle kahe korra rohkem, kui oli 16-miljardiline väärtus, milliseks firma hinnati juulis toimuval kapitali kaasamisel.

„Me teeme olulisi samme, et valmis olla tulevikuks, kus täiskasvanud suitsetajad valivad ülekaalukalt mittepõlevaid tooteid sigarettide asemel,“ sõnas Altria tegevjuht Howard Williams pressiteate vahendusel.

Juuli töötajad saavad Altrialt tehinguga kahe miljardi dollari suuruse boonuse, vahendab CNBC tehingu juures olevatele allikatele viidates. See teeb Juuli 1500 töötajat arvestades 1,3 miljonit dollarit iga töötaja kohta.

Tehingu tingimused näevad veel ette, et Altria ei tohi suurendada oma osalust Juulis üle praeguse taseme. Samuti ei tohi Altria Juuli aktsiaid müüa kuue aasta jooksul alates tehingu sõlmimisest.

Tehing nõuab veel konkurentsiameti nõusolekut.