Stockmanni suuromanik müüs kõik aktsiad

Stockmanni kaubamaja Tallinnas. Foto: Raul Mee

Täna selgus, et Stockmanni pikaajaline suuromanik Åbo Akademi fond müüs kaubanduskontserni aktsiad, kirjutas Taloussanomat.

„Müüsime oma osaluse Stockmannis,“ kinnitas Lasse Svens Åbo Akademist Kauppalehtile teadet.

Aktsiaanalüüse pakkuva Inderesi peaanalüütiku Sauli Vileni hinnangul on Stocmanni võime dividendi maksta kesine. „kahtlemata on see umbusaldusavaldus, kui üks omanik müüb aktsiad sellisel hinnatasemel. Oleks raske uskuda, et müügi põhjuse on see, nagu oleks Stockmann nende hinnangul valesti hinnatud. Siiski on iga müügiotsus erinev. Sellegipoolest on nad avalikkuses märkinud, et tahavad dividendi. Selge on, et Stockmanni võime maksta dividendi on nüüd ja lähemas tulevikus erakordselt nõrk,“ märkis analüütik.

„Selle müügi signaal on selgelt negatiivne. Fond on olnud omanik juba aastaid ja nüüd siis tuli müügihetk,“

Analüütiku sõnul on aktsia praegu kõigi aegade madalaimal tasemel. P/B (raamatupidamislik väärtus ühe aktsia kohta) väärtus on ligikaudu 0,15. „Börsil juhtub harva, et P/B arv on nii väike,“ ütles Vilen.

Åbo Akademil oli novembri lõpus 4,24 Stockmanni aktsiatest ja 6,69 protsenti häältest. Sellega oli ta ettevõtte suuruselt kuues aktsionär.

Vileni hinnangul on Stockmann kehvas olukorras. Ettevõtte aktsia on kõvasti kukkunud. Inderesi värske raporti järgi on selle põhjuseks mure Retaili müügi pärast ja nõrgad tulemused Rootsi moeturult. „Stockmanni aktsiatesse võiks olla peidetud praegusest suurem väärtus, aga lähemas tulevikus ei näe me, et see võiks kuidagi avalduda,“ ütles analüütik.

Inderes soovitab aktsiat portfellis vähendada.

Stockmanni B-aktsia langes täna Helsingi börsil 1,1 protsenti, 1,7 eurole.