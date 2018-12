Mustad jõulud börsil

Viimane jõulueelne kauplemispäev tõi languse nii Euroopa kui ka Aasia turgudele.

Hiina investor jälgib langust. Foto: AP/Scanpix

Euroopa aktsiaturud olid valdavalt punases. Suurima languse tegid läbi ligi protsendise kukkumisega Prantsusmaa ja Itaalia börs, Londoni börsiindeks odavnes 0,3% ja Saksamaa DAX 0,6% võrra. Tallinna börs oli lõuna ajal samuti enam kui protsendiga languses. Suurimateks kukkujateks olid Arco Vara ja Baltika aktsiad kumbki alla viieprotsendise langusega. Enimkaubeldud aktsiateks osutusid Olainfarmi, Siauliu bankase ja Merko Ehituse väärtpaberid, kus käive ületas 100 000 euro piiri.

Need numbrid üksi ei tundu nii hullud, kuid alates oktoobrikuust on suuremate börside aktsiad olnud vaat et vabalanguses - Euroopa Stoxx 600 on kaotanud aasta kokkuvõttes 14% oma väärtusest. Tallinna börs on kukkunud enam kui 6%. Viimane kord oli Euroopa aktsiate jaoks nii halb aasta 2008, kui Lehman Brothersi pankrot kuulutas majanduslanguse algust, millest Euroopa veel päriselt taastunud polegi.

Enam kui protsendi võrra kukkusid Jaapani Nikkei ja India Sensexi indeks. Langus püsis valdavalt ka teistel turgudel. Vaid Hang Sengi indeks tõusis 0,3%. Tõusta aitasid indeksil tehnoloogiahiid Tencent, mis rallis enam kui 5%. Tänavu on tehnoloogiafirma kaotanud üle 20% oma väärtusest, kuid oma novembrikuisest põhjast, mil väärtpaber kauples 250 Hongkongi dollari tasemel, on aktsia teinud läbi taastumise 317 dollarile.

Seevastu on taastuma asunud nafta hind: Brenti barrel kallines 1 protsendi võrra, 54,9 dollarini, WTI toornafta samas suurusjärgus 46,38 dollarini.

Languse põhjused on valdavalt samad, mis terve tänavuse aasta jooksul: mure kehvema maailma majandusprognoosi pärast, hirm Hiina-USA kaubanduspingete ees, Föderaalreservi kiire intressimäärade tõstmine. Lisaks mõjus turgudele negatiivselt USA esindajate koja spiikri Paul Ryani kommentaar, et president Donald Trump keeldub allkirjastamist lepingut, millega saaks vältida osalist valitsusasutuste kinnipanekut 21. detsembrist, kuna senat ei soovi kulutustesse sisse kirjutada Mehhiko piiri äärde müüri rajamist.

USA aktsiaturul ähvardab kujuneda kõige hullem aasta alates 2008. aasta kriisist, S&P 500 indeksi tootlus ähvardab pea 10 protsendiga negatiivseks jääda. Indeks on negatiivset tootlust teinud viimase kümnendi jooksul ainult kahel korral: 2008. ja 2016. aastal, aga näib, et tänavu lisandub kolmas.