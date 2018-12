Huawei ja ZTEga koostöö tegemine võib uuest aastast olla USA firmade jaoks ebaseaduslik. Foto: Reuters

Trump tahab ZTE ja Huawei Ühendriikidest välja kupatada

USA president Donald Trump kaalub plaani allkirjastada uuel aastal valitsuse määrus, millega kuulutatakse välja eriolukord, mis keelaks USA firmadel Hiina Huawei ja ZTEga äri teha, ütlesid kolm asjaga kursis olevat inimest Reutersile.

See oleks Trumpi administratsiooni järjekordne samm Huawei ja ZTE vastu – tegemist on Hiina kahe suurima telekomiseadmeid tootva ettevõttega. USA valitsuse sõnul töötavad firmad Hiina valitsuse heaks ning nende seadmeid kasutatakse ameeriklaste järel nuhkimiseks.

Valitsuse määrus, mis on Trumpi laual olnud juba enam kui kaheksa kuud, võidakse allkirjastada jaanuaris. See tähendaks, et USA kaubandusministeerium peab blokeerima USA firmadel äri tegemise välismaiste telekomiseadmete tootjatega, mis ohustavad riigi julgeolekut, ütlesid anonüümseks jäänud inimesed.

On tõenäoline, et määruses ei räägita Huaweist ja ZTEst konkreetselt, aga sisuliselt on see suunatud just nende firmade vastu. Allikate sõnul on määruse tekst juba valmis.

Augustis teatas USA valitsus, et lõpetab Huawei ja ZTE seadmete kasutamise valitsusasutustes. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying ei tahtnud olukord kommenteerida, sest määrust pole veel kinnitatud.