Tesla nimetas nõukogu liikmeks Larry Ellisoni

Larry Ellison kõnelemas Oracle'i aastakonverentsil 2014. aastal. Foto: Kimberly White/Getty Images/AFP/Scanpix

Tesla nimetas kaks uut nõukogu liiget – Larry Ellisoni ja Kathleen Wilson-Thompsoni, et täita septembris kohtus saavutatud kokkulepet USA väärtpaberite ja börsi järelevalveametiga, vahendab CNBC.

Septembris sõlmisid Tesla ja väärtpaberite ja börsi järelevalveamet kokkuleppe, mille kohaselt pidi Tesla kaasama nõukogusse kaks sõltumatut liiget ning uue nõukogu esimehe. USA väärtpaberite ja börsi järelevalveamet oli Tesla kohtusse kaevanud seoses Elon Muski Twitteri säutsuga, kus ta väitis, et plaanib firma börsilt ära viia 420 dollari pealt aktsia kohta.

Ellison on tarkvarafirma Oracle kaasasutaja ning nõukogu esimees ning ta avalikustas hiljuti suurosaluse Teslas. Wilson-Thompson on Walgreen Boots Alliance’i ülemaailmne personaliosakonna juht ning endine Kelloggi tippjuht.

„Ma olen Elon Muski väga lähedane sõber ning ma olen suurinvestor Teslas,“ ütles Ellison oktoobris toimunud Oracle’i konverentsi raames toimunud kohtumisel finantsanalüütikutega.

Tesla pressiesindaja vähendas Ellisoni ja Muski isiklikku sideme olulisust, öeldes, et nad on läbi käinud vaid mõned korrad ning alati on see olnud suuremas seltskonnas. Pressiesindaja ütles veel, et Musk ja Ellison ei olnud rääkinud juba ligikaudu aasta aega, enne kui nüüd Ellison nõukogusse määrati. Tesla pressiesindaja sõnul on Ellisonil kolm miljonit Tesla aktsiat.