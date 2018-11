Tesla tegevjuht Elon Musk (pildil) ütles, et pidi Tesla elushoidmiseks tegema igapäevaselt 22 tundi tööd. Foto: EPA

Musk: Tesla oli pankrotist mõne nädala kaugusel

Tesla oli aasta alguses rahast tühjaks jooksmas ning see sai ettevõttele peaaegu saatuslikuks, ütles Elon Musk pühapäeval.

Tesla tegevjuht Elon Musk rääkis pühapäeval telesaates „Axios on HBO“, et elektriautode tootja oli vähem kui 10 nädala kaugusel suremisest.

„Põhimõtteliselt veritses ettevõte tohutult raha. Kui me ei oleks neid probleeme väga väikse aja jooksul lahendanud, oleksime ära surnud. Neid probleeme oli erakordselt raske lahendada,“ ütles Musk.

Aasta esimeses pooles püüdis Tesla iga hinna eest saavutada oma eesmärki toota juuni lõpuks 5000 Model 3 autot nädalas. Muski sõnul magas ta selle perioodi ajal tehase põrandal.

Ta tunnistas, et oli juba oma piirid ületanud. „Inimesed ei peaks nii rängalt tööd tegema,“ seletas ta ja lisas, et töötas seitse päeva nädalas, 22 tundi päevas. „See on väga valus kogemus.“

„See teeb mu ajule ja südamele valu. Ma ei soovitaks seda kellelegi. Ma lihtsalt pidin seda tegema, sest kui ma oleks alla andnud, siis oleks Tesla pankrot olnud küllaltki tõenäoline.“

Oktoobri lõpus teatas Tesla turgude üllatuseks kvartaalsest kasumiks. Selle kuu alguses teatas Musk, et Tesla ei ole enam kuristiku äärel ning rahavood peaksid järgmistes kvartalites olema positiivsed.

Tesla aktsia on täna kallinenud 5,3 protsenti, 343 dollarini.