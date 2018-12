Kullal läheb reeglina hästi siis, kui dollar odavneb. Foto: Shutterstock

Miks pole praegu hilja kulda soetada?

Aktsiaturgude kiire langus on pannud investorid õigustatult muretsema, aga sellest on ka palju õppida, kirjutab ajakirjanik ja kommentaator Simon Constable.

Järgnevalt avaldame Simon Constable’i arvamuse kullast ja portfelli hajutamisest:

Volatiilsetest turgudest saame õppida seda, et hajutatud portfell võib heitlikel aegadel palju tuge pakkuda.

Pullituru ajal, alates 2009. aastast kuni selle aasta alguseni, on populaarsete ja kõrge lennuga aktisate – näiteks Netflixi, Amazoni, Facebooki ja Google hoidmine investorite jaoks loogiline valik.

Sellel ajal ei olnud kulla omamine loogiline valik. Viimase viie aasta jooksul on Standard & Poor’s 500 indeks tõusnud dividende arvestamata umbes 36 protsenti. Samal perioodil tõusis SPDR Gold Shares börsil kaubeldav fond (ETF) vaid 1 protsendi ning fond dividendi ei maksa.

See aga ei tähenda, et osa portfellist poleks pidanud kullas hoidma. Alati on hea veidi kulda omada.

Kuld on nagu elukindlustus, mis ostetakse selleks, et kui sinuga midagi juhtub, on su perekonnal kergem. Keegi ei taha surra ja perekonda maha jätta, aga kohusetundlikud inimesed ostavad kindlustuse sellegipoolest. Kuld on portfellis sarnase eesmärgiga.

Kulla omamine aitab kaotusi leevendada

Vaadakem viimaseid liikumisi varahindades. Viimase kuu jooksul on S&P 500 indeksit järgiv SPDR S&P 500 börsil kaubeldav fond kaotanud väärtusestligi 10 protsenti. SPDR Gold Shares ETF on samal ajal kallinenud 4,5 protsenti. Kullakaevandusaktsiad, näiteks Van Eck Vectors Gold Miner ETF, tõusis samal perioodil ligi 9 protsenti.

“Toorainetega kauplejad vaatavad kulda jälle suure põnevusega, sest aktsiaturud on selja taha jätmas kümne aasta halvimat aastat,” kirjutas investeerimisfirma U.S Global Investorsi tegevjuht Frank Holmes hiljuti investoritele.

Tõsi, kulla hinnatõus ei nullinud ära aktsiaturgude langusest tulenevat kahju, seda ei suutnud teha ka kullakaevandusaktsiad. Aga kui osa portfellist oleks sellistesse investeeringutesse paigutatud, oleks nende väärtuse tõus aidanud aktsiatega saadud kaotusi leevendada.

Paljud, kellega rääkinud olen, soovitavad kullas hoida umbes 7 protsenti portfellist. Mõned pakuvad, et see osakaal võiks olla isegi suurem.

Kunagi pole hilja

Mis siis, kui sul portfellis kulda ei ole? On mitu põhjust, miks praegu pole veel hilja kulda soetada.

• Esiteks on väga loogiline, et sinu portfell on võimalikult palju hajutatud ning seal on erinevaid varaklasse. Enamik inimesi saab aru, et võlakirjade ja aktsiate omamine on loogiline. Samas on loogiline ka kulda omada.

• Teiseks on tõenäoline, et kulla hind on 2019. aastal pigem tõusutrendis.

“Me võime näha, kuidas kuld tõuseb järgmisel aastal (ja ka hiljem) koos aktsiahindadega, aga dollar peab tõenäoliselt langema hakkama,” kirjutab Holmes. “Selleks, et see juhtuks, peaks Föderaalreserv kvartaalse intresside tõstmise ootele panema.”

Teisisõnu – kui Föderaalreserv ei tõsta raha laenamise hinda nii palju, kui inimesed arvavad, siis peaks dollar odavnema hakkama ja see aitab kullal kallineda. Kuld kipub liikuma dollariga vastassuunas.